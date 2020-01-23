В «Укрзализныце» не знают, о чем чиновники договорились с Deutsche Bahn

Наблюдательный совет Укрзализныци, комментируя подписание Мининфраструктуры соглашения о намерениях с компанией Deutsche Bahn, заявил, что подписание документа является инициативой и прерогативой Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО «Укрзализныця».

В то же время немецкий железнодорожный оператор заявил, что намерен оказывать только консультативные услуги «Укрзализныце», а не управлять ею.