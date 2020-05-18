Украинцам могут вернуть общественный транспорт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом он сказал в понедельник на традиционном ежедневном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.

«Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — отметил на совещании Зеленский.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, считает глава Минздрава.