Украинцам могут вернуть общественный транспорт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечает, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта во время очередного этапа ослабления карантина в Украине.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом он сказал в понедельник на традиционном ежедневном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.
«Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное — помнить о безопасности», — отметил на совещании Зеленский.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт. В частности, проводится мало тестирований. Однако положение там можно изменить в течение недели, считает глава Минздрава.
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