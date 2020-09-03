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В Европе признали неэффективность органов, созданных в Украине по инициативе Запада

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В Европе признали неэффективность органов, созданных в Украине по инициативе Запада

Привлечение иностранцев к процессу реформирования судебной системы Украины — не лучшая идея, поскольку предыдущие попытки проводить реформы под руководством зарубежных структур не привели к желаемому результату. Так считает бывший депутат Европарламента, а ныне политический аналитик и стратег Франк Швальба-Хот.

«Как демонстрируют данные социологических исследований, доверие граждан к институтам, созданных при иностранном участии, является низким», — признал он время международной конференции «Диалог о правосудии-2», которая состоялась в среду в Киеве, передает ForUm.

На конференции профильные эксперты, политики и представители из ЕС, Израиля и США обсуждали судебную систему в Украине и мировые практики.

Эксперт обратил внимание на то, что украинцы не доверяют судебной реформе, в частности 43% не видят изменений к лучшему.

«Данные опросов свидетельствуют о том, что рядовой украинец знает о судебной реформе 2014-2017 годов очень мало, или не почувствовал ее вообще в своей повседневной жизни», — отметил Швальба-Хот.

Он также подчеркнул, что «отсутствие четкой модели судебной реформы влечет за собой недоверие к судебным органам, хаос в судебных структурах и коррупцию».

Неэффективной эксперт считает и созданную в Украине система оценки судей, которая снова нуждается в реформировании, на что обратила внимание ОБСЕ.

«Мы видим, что нерешенных проблем много. Но, надеюсь, общими усилиями, мы сможем изменить ситуацию к лучшему», — резюмировал Франк Швальба-Хот.

В связи с карантинными ограничениями из-за пандемии Covid-19, европейские участники конференции принимали участие в ней в онлайн-формате.

При этом обмен мнениями между украинскими и международными экспертами пытались сорвать. Во время выступления председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина аноним сообщил о минировании помещения КВЦ «Парковый», где собрались киевские участники встречи. В результате здание было эвакуировано и конференцию пришлось прервать приблизительно на час.

Кроме того, накануне конференции ряд украинских общественных организаций пытались провести кампанию по дезинформированию ее европейских участников.

Несмотря на это, общение все же произошло. Данный факт, как считают организаторы мероприятия, свидетельствует о желании европейских специалистов в сфере права вести диалог с Украиной.

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Издание напоминает, что первая часть конференции прошла 22 октября 2019 года в Европарламенте в Страсбурге. В ней тоже приняли участие специалисты в сфере судебной сфере из ЕС и международных организаций, эксперты, а также ряд народных депутатов и представителей судебной системы Украины.

ЕС, судебная реформа, Франк Швальба-Хот
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