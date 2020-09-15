Переговоры о мире в Берлине были сорваны по вине украинской власти, а о результатах встречи — циничным образом соврали. Об этом пишет главный редактор сетевого издания WikiLeaks Владислав Рогимов.
Во-первых, в заявлении Офиса президента от 10 сентября 2020 года о срыве инспекции в Шумах, команда Зеленского соврала о «ряде требований (со стороны ОРДЛО), которые противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня» и про «постоянное изменение запросов российской стороны».
В документах со встречи в Берлине мы видим одно требование российской стороны: «до 18 сентября 2020 года исполнение решений ТКГ от 09 сентября 2020 года о совместном с представителями ОРДЛО в СЦКК обследовании инженерных укреплений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы». То есть, не было никаких других требований, которые могли бы привести к срыву инспекции в Шумах, а значит «режим тишины» был сорван из-за невнятной позиции украинской власти.
И еще один пример циничного лицемерия.
В заявлении команды Зеленского: За шесть недель с 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий (прекращения огня).
Российская сторона на переговорах в Берлине предлагала провести «незамедлительное расследование всех фактов нарушений режима прекращения огня».
Если таких нарушений не было, то чего тогда боятся у Зеленского? Пригласите ОБСЕ, проведите расследование, спросите у местных жителей, если не верите сообщениям «ДНР». Пусть будет справедливое расследование — чего боятся киевские власти?
Особый цинизм — это следующее обвинение в срыве инспекции в Шумах: «фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности».
Именно украинские власти, именно отсутствие политической воли у Зеленского, именно страх перед радикалами и безответственность перед собственными гражданами, которые требуют мира, привели к тому, что режим прекращения огня поставлен под угрозу, а боевые действия не прекращены.
У продолжения войны есть фамилия, имя и отчество: Зеленский Владимир Александрович, считает журналист.
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