В ЕБА прогнозируют курс гривны к доллару на уровне 29 грн в 2021 году

На 2021 год украинский бизнес закладывает курс гривны к доллару на уровне 29 грн/доллар, свидетельствует исследование прогнозов бизнеса Global Outlook, проведенное Европейской бизнес ассоциацией.
Об этом заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, представляя результаты исследования, передает «Интерфакс-Украина».
Также сообщается, что 60% опрошенных компаний планируют оставить штат в нынешнем составе, 28% — увеличивать, 12% — сокращать. 54% опрошенных планируют увеличивать зарплату сотрудникам.
По словам Деревянко, исследование показало, что необходимость судебной реформы впервые вышло в требованиях бизнеса к правительству на первое место, оставив борьбу с коррупцией на втором месте. На третьем — необходимость стабильности в политической плоскости и хорошее управление.
В ЕБА добавили, что 60% опрошенных представителей компаний-членов ЕБА имеют положительные ожидания относительно роста бизнеса в 2021 году, в прошлом году таких было 77%, а в 2018 году — 75%.
При этом, 37% опрошенных ожидают 10% роста доходов, а 28% — рост на 10-20%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016