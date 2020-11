Корабль Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Мягкий захват осуществлен успешно. Crew Dragon стыкован со станцией. Это произошло в 23:01 по времени восточного побережья», — информировали представители космического ведомства США. Экипаж корабля в своем Twitter подтвердил благополучное завершение операции. В настоящий момент проводится проверка герметичности стыковочного узла на предмет возможных утечек.

Стыковка прошла с отсрочкой примерно в шесть минут. Это потребовалось для того, чтобы, находясь на расстоянии 20 м от станции, дождаться рассвета и отчетливо видеть орбитальный комплекс. В отличие от грузового корабля, стыковка которого осуществлялась путем захвата манипулятором, управляемым экипажем станции, пилотируемая версия Crew Dragon рассчитана на причаливание к МКС в автоматическом режиме. При необходимости, как и в российских «Союзах», возможна ручная стыковка командиром корабля.

В состав экипажа миссии Crew-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Из них трое имеют опыт космических полетов: японец Ногути дважды летал в космос, американцы Хопкинс и Уокер — по одному разу. Для астронавта Гловера нынешний полет на орбиту является первым.

Экипаж американского корабля на борту МКС присоединится к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути будут работать на МКС шесть месяцев. Они вернутся на Землю на борту Crew Dragon, который планируется приводнить у берегов Флориды.

Корабль под названием Resilience («Стойкость») был запущен ракетой-носителем Falcon 9 в понедельник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX посадила использованную первую ступень носителя на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Компания совершенствует технологию возврата ступени для снижения стоимости запуска ракет.

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществленным с территории Соединенных Штатов на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».