Войти
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
официально
Правительство обещает компенсировать бизнесу потери от карантина
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов
позиция
Трамп заявил о нарушении конституции США во время выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

космос
RSS

Корабль Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС

343
Корабль Crew Dragon с экипажем успешно пристыковался к МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

«Мягкий захват осуществлен успешно. Crew Dragon стыкован со станцией. Это произошло в 23:01 по времени восточного побережья», — информировали представители космического ведомства США. Экипаж корабля в своем Twitter подтвердил благополучное завершение операции. В настоящий момент проводится проверка герметичности стыковочного узла на предмет возможных утечек.

Стыковка прошла с отсрочкой примерно в шесть минут. Это потребовалось для того, чтобы, находясь на расстоянии 20 м от станции, дождаться рассвета и отчетливо видеть орбитальный комплекс. В отличие от грузового корабля, стыковка которого осуществлялась путем захвата манипулятором, управляемым экипажем станции, пилотируемая версия Crew Dragon рассчитана на причаливание к МКС в автоматическом режиме. При необходимости, как и в российских «Союзах», возможна ручная стыковка командиром корабля.

В состав экипажа миссии Crew-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Из них трое имеют опыт космических полетов: японец Ногути дважды летал в космос, американцы Хопкинс и Уокер — по одному разу. Для астронавта Гловера нынешний полет на орбиту является первым.

Экипаж американского корабля на борту МКС присоединится к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути будут работать на МКС шесть месяцев. Они вернутся на Землю на борту Crew Dragon, который планируется приводнить у берегов Флориды.

Корабль под названием Resilience («Стойкость») был запущен ракетой-носителем Falcon 9 в понедельник с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX посадила использованную первую ступень носителя на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Компания совершенствует технологию возврата ступени для снижения стоимости запуска ракет.

Читайте также: В МОЗ предупредили, что без карантина будет 30 тысяч больных в сутки

Первый пилотируемый полет на Crew Dragon совершили в этом году астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Корабль, выведенный на орбиту 30 мая, пристыковался в автоматическом режиме к МКС 31 мая. Хёрли и Бенкен присвоили ему название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба астронавта выполняли свои первые полеты.

Запуск Crew Dragon стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществленным с территории Соединенных Штатов на американском космическом корабле. NASA прекратило их в 2011 году. С тех пор астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».

МКС, Crew Dragon
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 17 ноября 2020
Понедельник, 16 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Раскол Кипрской церкви по вопросу ПЦУ разрастается

Очередной церковный конфликт, порожденный вопросом о признании ПЦУ продолжает разрастаться. 10 ноября крупнейшее кипрское издание Philenews сообщило, что часть членов Священного синода Кипрской православной церкви прекращают сослужение с архиепископом Кипрским Хризостомом и не будут с ним встречаться до тех пор, пока Синод не вынесет решение по вопросу признания Православной церкви Украины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016