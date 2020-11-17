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Как создать интернет магазин спорттоваров

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Как создать интернет магазин спорттоваров

В последнее время во всем мире и Украине заметен подъем популярности здорового образа жизни. Все больше людей стараются правильно питаться, и заниматься спортом регулярно. Чтобы быть в тренде, нужно соответствовать модным тенденциям. А еще можно превратить хобби в прибыльный бизнес, основанный на стремлении людей к ЗОЖ. Расскажем, как создать интернет-магазин товаров для занятия спортом без посторонней помощи.

После первой волны пандемии засидевшиеся по домам горожане отправились в спортзалы и спортивные магазины за новой одеждой и снаряжением. Все чаще молодое поколение выбирает спорт как альтернативу алкоголю и курению. С каждым днем растет количество видов физической активности. Естественно спрос на спорттовары растет.

Купить вещи для занятий спортом можно в традиционных магазинах и на онлайн-площадках. Большая часть поклонников ЗОЖ – молодые люди. Логично, что интернет-магазин будет пользоваться большой популярностью.

Выбираем концепцию будущего интернет-магазина

Рассмотрим несколько вариантов:

  • Площадка, на которой представлены все группы товаров. В таких магазинах представлена одежда для занятий спортом, экипировка и снаряжение, а также спортивное питание. При грамотном ведении дел вы завоюете огромную аудиторию, но учтите, что в конкуренты получите крупные федеральные и мировые сети.
  • Франшиза или дилерство на один бренд. Большой плюс в том, что спортсмены уже будут знать торговую марку. А если вы выберете бренд, который еще не представлен на вашей территории, то получите большое количество потенциальных покупателей.
  • Точка, специализированная только на одной группе товаров. В узком направлении можно продавать популярные товары и эксклюзив. Открыть такой магазин не дорого. Однако для того, чтобы раскрутить, придется потратить значительное количество времени. Скорее всего вы будете работать с постоянными клиентами.

спортивный интернет магазин

Как будет выглядеть ваша целевая аудитория

Клиентами вашего магазина скорее всего будут:

  • Профессиональные спортсмены. Они будут закупаться качественной формой и экипировкой, а также питанием.
  • Любители различных разновидностей фитнеса. Это люди, которые предпочитают активный отдых с пользой для тела. Они чаще всего покупают удобную спортивную одежду и аксессуары.
  • Любители экстремальных видов спорта. Они тщательно выбирают одежду и экипировку. От качества предлагаемых вами товаров зависит жизнь и здоровье горнолыжников, сноубордистов, альпинистов и прочих любителей экстрима.
  • Родители и тренеры маленьких спортсменов. К одежде и экипировке здесь добавляются грамоты, медали и прочие призы.
  • Юридические лица – спортивные залы и фитнес-центры. Одна покупка таких клиентов может существенно увеличить вашу выручку.

Что следует предлагать покупателям

Сначала определитесь со своей целевой аудиторией. Если вы открываете универсальный магазин, закупитесь следующими товарами:

  • аксессуары – очки, массажные подушки и бодибары;
  • электронные устройства – шагомеры, часы и фитнес-браслеты;
  • силовое оборудование и тренажеры;
  • спортивное снаряжение – мячи для различных видов спорта, ракетки, сетки и т.д.;
  • одежда и обувь;
  • спортивное питание.

А если вы решите специализироваться на конкретном направлении, возможно потеряете часть покупателей. Однако постоянные клиенты будут часто посещать ваш интернет-магазин.

Как выбрать поставщиков

Ищите организации, которые готовы привозить товары напрямую. Поищите неизвестные ранее бренды и компании. Не забывайте про рынок Китая. Товары оттуда очень дешевые, но ждать их придется чуть дольше. Еще один плюс – практически все новые гаджеты для спорта производятся в Китае.

Подбор сотрудников

Продавцы – лицо вашей компании. Постарайтесь максимально ответственно подойти к выбору людей. Обычно в штат набирают руководителя, менеджеров по продажам и курьеров. Они все должны разбираться в спорте. Идеально – набрать бывших спортсменов. Менеджеры расскажут все преимущества вашего товара. Люди, которые ранее были связаны со спортом, знают все тонкости экипировки и снаряжения. А еще спортсмены расскажут своим знакомым о месте работы. Так вы получите еще больше клиентов.

спорттовары

Трудности, с которыми вы можете столкнуться

Стоит заранее предусмотреть следующие моменты:

  • Учитывайте, что на часть товаров будет сезонный спрос. Лыжи, сноуборды, коньки и клюшки будут продаваться только зимой. Купальники, велосипеды и самокаты – летом.
  • Проверяйте поставщиков, не заказывайте большие партии товаров разом у одного из них. На складе может закончиться определенный вид товаров. Поищите запасные точки.
  • Финансовые трудности. Вы можете ошибиться, и вложить средства не туда. Или закупить количество товара, которого не хватит на всех покупателей.

Как раскрутить интернет-магазин

Обязательно позаботьтесь о следующих аспектах:

  • Сайт с понятным интерфейсом. Он должен полностью удовлетворять запросы покупателей. Контент должен быть полезен покупателям. Обязательно разместите красивые фотографии, краткую информацию о каждом товаре, блоки с новинками и акциями. Разработку сайта лучше доверить профессионалам. Не стоит экономить на главной площадке продажи товаров.
  • Позаботьтесь о рекламе. Запускайте кампании, которые ориентированы на вашу целевую аудиторию. Под профессиональных спортсменов, любителей и тренеров нужно продумывать конкретную рекламу.
  • Не игнорируйте SEO-продвижение. Оптимизируйте сайт под наиболее часто встречающиеся поисковые запросы. Можно разместить информацию об интернет-магазине на различных площадках для общения спортсменов и форумах.

Если вы по-настоящему загорелись идеей создания интернет-магазина спорттоваров, беритесь за это дело прямо сейчас. Заранее нужно учесть все "подводные камни", и разработать стратегию развития на несколько лет вперед.

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