Послы G7 обсудили с Разумковым судебную реформу и борьбу с коррупцией

Послы стран «Большой семерки» (G7) в ходе встречи с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым обсудили вопросы проведения комплексной судебной реформы и усиления антикоррупционных институтов в Украине.
«На встрече с Дмитрием Разумковым послы G7 были рады услышать о планах Верховной Рады по поддержке реформ в этом году. Они подчеркнули важность и непременность комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия, для развития Украины », - сообщается на странице послов стран G7 в Украине в Twitter в пятницу.
«Послы подчеркнули необходимость усиления антикоррупционных институтов и мероприятий. Они высоко оценили положительные шаги в вопросе реформы Службы безопасности Украины и выразили надежду на их завершение и внедрение для повышения стойкости Украины», — говорится в сообщении.
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