Еще одна страна ЕС закупила российскую вакцину «Спутник V»

Словакия стала второй в ЕС страной, закупившей российскую вакцину от коронавируса, не дожидаясь ее одобрения европейским регулятором.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Aktuality.
Правительство Словакии пока не сообщило официально о закупке вакцины в РФ.
Однако, по словам хорошо информированного источника Aktuality в Министерстве здравоохранения, первая партия вакцин должна приземлиться в аэропорту Кошице ближе к вечеру.
Эта информация также подтверждается тем, что премьер-министр Игорь Матович и министр здравоохранения Марек Крайчи сегодня вечером планируют провести там пресс-конференцию.
Ни министерство, ни офис премьера в течение дня не реагировали на вопрос о закупке «Спутник V».
По информации Aktuality, министр уже подписал разрешение на использование «Спутник V», который является незарегистрированной вакциной в Европейском Союзе.
В воскресенье вечером премьер-министр Игорь Матович опубликовал загадочный статус в Facebook. «Это будет большая неделя. Два больших решения, которые существенно изменят Словакию», — написал он.
Одним из таких решений может быть приобретение российской вакцины.
По данным радаров, один из словацких военных самолетов уже летит из России в Словакию, а другой — в обратном направлении.
В настоящее время среди стран-членов ЕС «Спутник V» использует только Венгрия.
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