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«Слуги народа» готовы поддержать законопроект об отмене перевода часов

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«Слуги народа» готовы поддержать законопроект об отмене перевода часов

Депутатская фракция «Слуга народа» поддержит принятие законопроекта «Об исчислении времени в Украине» (№ 4201), касающегося отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине, сказала заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

«Я думаю, что уровень поддержки законопроекта будет очень высоким. Относительно него, по-моему, вообще нет дискуссии», — отметила Кравчук, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

При этом парламентарий не исключает, что Рада сможет в марте поддержать законопроект в целом.

Как сообщалось, согласно повестке дня, 3 марта Рада намерена рассмотреть законопроект № 4201.

Статья 5 данного законопроекта предусматривает, в частности, то, что сезонный перевод стрелок часов на территории Украины впредь осуществляться не будет.

Автор законодательной инициативы, которым выступил первый вице-спикер Руслан Стефанчук, подчёркивает, что такой «сезонный временной скачок» приводит к изменению биологических ритмов человека и негативным образом отражается на общем состоянии человека.

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Кроме того, документ предлагает закрепить на всей территории Украины без исключения единое киевское время. Инициатор законопроекта считает, что это обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора — Российской Федерации.

В случае принятия в целом законопроект вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете «Голос Украины».

Верховная Рада, перевод часов
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