Рада не проголосовала за отмену перевода часов

Верховная рада не смогла отменить перевод часов в стране. Парламент отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект № 4201 об исчислении времени в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За такое решение проголосовало минимально необходимое количество парламентариев — 226. За принятие закона во втором чтении проголосовали 212 депутатов.
Документ предлагал определить, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, которое является единым для всей территории, и не осуществляется сезонный переход времени; киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.
«Распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности определяется и устанавливается по киевскому времени», — говорится в тексте проекта закона.
Ранее в профильном комитете обращали внимание, что если закон вступит в силу до последнего воскресенья марта, то Украина не будет переходить на летнее время. При этом вчера профильный комитет рекомендовал в целом одобрить этот закон.
Впервые переход на зимнее и летнее время был введен в Великобритании в 1908 году. В СССР (и в Украине, соответственно) переход на зимнее время регулярно осуществляется с 1981 года. Перевод часов в странах Евросоюза является обязательным с 2001 года. На сегодня свыше 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.
С 2019 года в Евросоюзе планировали отменить перевод стрелок часов. Согласно опросу, 80% европейцев высказались против перехода на летнее и зимнее время, так как чувствуют ухудшение самочувствия в эти периоды.
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