В Грузии вакцину AstraZeneca будут использовать только для пожилых

Минздрав Грузии принял решение использовать вакцину от коронавируса AstraZeneca лишь для людей старше 55 лет после того, как в среду Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании. Об этом в четверг заявила на брифинге замглавы Минздрава республики Тамар Габуния.
Замминистра также добавила, что те люди, которые уже прошли первый курс вакцинации препаратом AstraZeneca, вторую вакцину смогут сделать без проблем. Британско-шведским препаратом также будут прививать и людей, которые особенно уязвимы к коронавирусу. Габуния добавила, что пользы от вакцины намного больше, чем негативных последствий.
В среду Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины британско-шведской компании. В то же время европейский регулятор счел, что преимущества использования препарата продолжают перевешивать риски. EMA пока не смогло определить, что именно приводит к возникновению данных побочных эффектов.
В Грузии с 15 марта идет вакцинация населения от коронавируса препаратами AstraZeneca и Pfizer. По последним данным, привиты до 16 тыс. человек. Власти страны до конца года собираются вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.
19 марта в Грузии после вакцинации препаратом AstraZeneca умерла 27-летняя медсестра. По предварительным данным, у нее случился анафилактический шок. Минздрав не стал приостанавливать вакцинацию, но решил продолжить делать прививки только в многопрофильных больницах.
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