Из-за распоряжения Головатого Тупицкий и Касминин получили зарплату только за половину месяца

Александр Тупицкий и Александр Касминин, указ о назначении которых судьями Конституционного Суда отменил Президент Владимир Зеленский, за апрель получили зарплату только за полмесяца из-за распоряжения исполняющего обязанности главы КС Сергея Головатого.

Об этом говорится в ответе КС на запрос Українських Новин.

Распоряжение Головатый издал 30 апреля.

Суть распоряжения КС не разъясняет.

Таким образом, Касминин и Тупицкий получили вознаграждение только за половину месяца.

Тупицкий получил 95 тыс. гривен зарплаты, а Касминин — 79 тыс. гривен.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство из-за выплаты зарплат бывшему судье и главе Конституционного Суда Александру Тупицкому и экс-судье КС Александру Касминину, а также пользования ими служебным автотранспортом, в то время, как у Тупицкого проблемы с сердцем и ему может потребоваться операция.

А в марте Тупицкий и Касминин получили по 300 тыс. гривен зарплаты, несмотря на указы об их отстранении.