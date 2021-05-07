Из-за распоряжения Головатого Тупицкий и Касминин получили зарплату только за половину месяца

Александр Тупицкий и Александр Касминин, указ о назначении которых судьями Конституционного Суда отменил Президент Владимир Зеленский, за апрель получили зарплату только за полмесяца из-за распоряжения исполняющего обязанности главы КС Сергея Головатого.
Об этом говорится в ответе КС на запрос Українських Новин.
Распоряжение Головатый издал 30 апреля.
Суть распоряжения КС не разъясняет.
Таким образом, Касминин и Тупицкий получили вознаграждение только за половину месяца.
Тупицкий получил 95 тыс. гривен зарплаты, а Касминин — 79 тыс. гривен.
Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство из-за выплаты зарплат бывшему судье и главе Конституционного Суда Александру Тупицкому и экс-судье КС Александру Касминину, а также пользования ими служебным автотранспортом, в то время, как у Тупицкого проблемы с сердцем и ему может потребоваться операция.
А в марте Тупицкий и Касминин получили по 300 тыс. гривен зарплаты, несмотря на указы об их отстранении.
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