У Путина заявили, что возможность встречи с Зеленским сейчас даже не обсуждается

Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» не влияет на перспективы встречи президентов России и Украины, но по ней можно понять настрой российского президента в плане смыслового наполнения возможных контактов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Давайте с вами исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать эту статью как повод к тому, чтобы вопрос встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским сдвинулся с мертвой точки.
Пресс-секретарь российского президента заметил, что Путин говорил о том, что готов к диалогу с Зеленским, «естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне».
Он подтвердил, что обсуждение сторонами возможности встречи Путина и Зеленского не ведется. «Мы же говорили, что нужно сначала подготовить эту встречу. Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов», — сказал Песков.
Статья российского президента, заметил он, — «глубокий, очень хороший повод для обсуждения». «Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016