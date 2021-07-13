У Путина заявили, что возможность встречи с Зеленским сейчас даже не обсуждается

Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» не влияет на перспективы встречи президентов России и Украины, но по ней можно понять настрой российского президента в плане смыслового наполнения возможных контактов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Давайте с вами исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, можно ли воспринимать эту статью как повод к тому, чтобы вопрос встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским сдвинулся с мертвой точки.

Пресс-секретарь российского президента заметил, что Путин говорил о том, что готов к диалогу с Зеленским, «естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне».

Он подтвердил, что обсуждение сторонами возможности встречи Путина и Зеленского не ведется. «Мы же говорили, что нужно сначала подготовить эту встречу. Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов», — сказал Песков.

Статья российского президента, заметил он, — «глубокий, очень хороший повод для обсуждения». «Именно отталкиваясь от этой статьи, можно уже понимать настрой президента Путина на возможное смысловое наполнение российско-украинских контактов», — отметил пресс-секретарь президента РФ.