Хранилище отработанного ядерного топлива запустят ко Дню независимости

Украина откроет Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) ориентировочно ко Дню независимости — 24 августа, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Полностью само хранилище откроем ближе ко Дню независимости. Это будет большой исторический шаг к независимости государства, и мы всему миру показываем, что являемся надежным партнером, поскольку в этом проекте принимала участие американская компания (Holtec International — Ред.) », — сказал Галущенко журналистам в ходе открытия «НАЭК «Энергоатом» подъездных путей к ЦХОЯТ — участка «Вильча — Янов» и тестового прогона поезда с имитацией ядерного топлива в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра, «это не про деньги и не про железную дорогу, это о независимости и геополитике, о том, что мы действительно экономим огромные средства — около $200 млн ежегодно на вывоз в РФ отработавшего ядерного топлива».

Глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин отметил, что сейчас на ЦХОЯТ идут так называемые холодные испытания — опробуется отдельно работа всех систем и таким образом хранилище готовится к поэтапному вводу в эксплуатацию.

«19-20 августа — к этому времени мы ожидаем, что будет готова вся документация, все будет опробовано для того, чтобы возможно было поставить первые контейнеры», — дал прогноз Котин, уточнив, что первый поезд будет с топливом из Хмельницкой атомной станции.

По его словам, всего в этом году ожидается два поезда, в дальнейшем — минимум четыре поезда в год.

Глава «Энергоатома» также обратил внимание, что три местных громады, задействованные в проекте строительства ЦХОЯТ, получат в свои бюджеты 10% от стоимости комплекса: «Около 100 млн грн пойдет в местные бюджеты».

Он также отметил, что неготовность подъездных путей к ЦХОЯТ (участок Вильча-Янов) протяженностью 43 км были основной преградой для открытия хранилища.

«После решений правительства о передаче нам на баланс этого участка мы с „Укрзализныцей“ за 1,5 месяца подготовили эти пути», — отметил Котин.

Глава «Укрзализныци» Иван Юрик, отвечая на вопрос о стоимости проекта по подготовке путей, указал, что от НАЭК уже поступили авансовые средства в размере 180 млн грн и сейчас проводятся окончательные подсчеты стоимости работ, после чего можно будет говорить о финальной сумме.

Как сообщалось, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» 21 декабря 2020 года завершило строительство первой очереди ЦХОЯТ стоимостью около 2 млрд грн. Кабинет министров 3 февраля 2021 года одобрил проект распоряжения о передаче ГП «НАЭК «Энергоатом» от АО «Укрзализныця» железнодорожной колеи на участке Вильча-Янов (зона отчуждения, Иванковский район Киевской области), что позволит НАЭК запустить в эксплуатацию централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит «Энергоатому» значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое в настоящее время большей частью вывозится на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ не пользуется лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000). Ее отработанное топливо хранится в пристанционном хранилище ОЯТ сухого контейнерного типа, введенном в эксплуатацию в 2001 году.