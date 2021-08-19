В Минздраве заявили об активном распространении штамма «Дельта» в Украине

Штамм коронавируса «Дельта» все активнее распространяется в Украине, количество новых случае заражения растет и уже осенью ожидается новая волна заболеваемости, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать наших медиков, которые продолжают спасать жизни, — это прививаться от COVID-19», — написал Ляшко в Facebook в четверг.

Он отметил, что в Минздраве понимают, что лето подходит к концу, впереди ожидаются праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха.

«Поэтому если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на „после праздников“! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни», — подчеркнул Ляшко.

Он отметил, что времени для того, чтобы защититься от болезни, осталось мало.

«Времени, чтобы защититься, уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни», — резюмировал Ляшко.