В Минздраве заявили об активном распространении штамма «Дельта» в Украине

Штамм коронавируса «Дельта» все активнее распространяется в Украине, количество новых случае заражения растет и уже осенью ожидается новая волна заболеваемости, считает министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Единственный способ уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавирусной болезни, а также поддержать наших медиков, которые продолжают спасать жизни, — это прививаться от COVID-19», — написал Ляшко в Facebook в четверг.
Он отметил, что в Минздраве понимают, что лето подходит к концу, впереди ожидаются праздничные выходные, которые хочется использовать для поездок к родным и отдыха.
«Поэтому если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, не откладывайте вакцинацию на потом. Защитите себя вовремя! Если прививались первой дозой, не забудьте сделать вторую, не откладывайте на „после праздников“! Вакцины достаточно, центры и пункты прививок работают в каждом уголке Украины, даже в выходные дни», — подчеркнул Ляшко.
Он отметил, что времени для того, чтобы защититься от болезни, осталось мало.
«Времени, чтобы защититься, уже мало, поэтому не медлите! Только вместе мы можем победить COVID-19 и вернуться к привычной жизни», — резюмировал Ляшко.
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