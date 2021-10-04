Войти
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
позиция
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом
соседи
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Разумков сообщил о запуске процедуры отзыва его с должности

134
Разумков сообщил о запуске процедуры отзыва его с должности

В Раде запускается процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Соответствующий документ в Фейсбуке обнародовал сам Разумков.

«По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности», — отметил председатель ВР.

Он в очередной раз подчеркнул, что процедура его отзыва с должности спикера будет проходить исключительно согласно закону и Регламенту ВР.

Спикер напомнил Арахамии, что подписные листы сперва должна проверить Счетная палата, и лишь затем будет запущена процедура отзыва председателя Верховной Рады с должности. «Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности — не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту», — написал Разумков.

Он опроверг информацию о том, что инициатива об отзыве спикера может быть рассмотрена уже во вторник или в среду и напомнил о процедурных требованиях. «Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве — будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов — будет новый председатель парламента, если нет — продолжим работать», — рассказал Разумков.

Читайте также: Газ в Европе подешевел на новостях о «Северном потоке — 2»

Напомним, что народные депутаты из фракции «Слуга народа» на двухдневном выездном заседании в Трускавце 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации пресс-секретаря фракции «СН» Юлии Палийчук, под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера парламента было собрано 197 подписей.

Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 октября 2021
Воскресенье, 3 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016