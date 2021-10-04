Разумков сообщил о запуске процедуры отзыва его с должности

В Раде запускается процедура отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Соответствующий документ в Фейсбуке обнародовал сам Разумков.

«По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности», — отметил председатель ВР.

Он в очередной раз подчеркнул, что процедура его отзыва с должности спикера будет проходить исключительно согласно закону и Регламенту ВР.

Спикер напомнил Арахамии, что подписные листы сперва должна проверить Счетная палата, и лишь затем будет запущена процедура отзыва председателя Верховной Рады с должности. «Пока я председатель парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве председателя Верховной Рады Украины с должности — не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту», — написал Разумков.

Он опроверг информацию о том, что инициатива об отзыве спикера может быть рассмотрена уже во вторник или в среду и напомнил о процедурных требованиях. «Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве — будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов — будет новый председатель парламента, если нет — продолжим работать», — рассказал Разумков.

Напомним, что народные депутаты из фракции «Слуга народа» на двухдневном выездном заседании в Трускавце 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По информации пресс-секретаря фракции «СН» Юлии Палийчук, под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера парламента было собрано 197 подписей.