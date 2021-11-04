Кабмин изменил условия получения COVID-сертификата о выздоровлении

Со следующей недели невакцинированные украинцы, переболевшие COVID-19, смогут получить цифровой сертификат о выздоровлении, который будет позволять в течение 90 суток без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в желтой и красной зонах карантина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска функционала нового сертификата и в дальнейшем. «Документ не сгенерируется, если ваш диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше, в 2021 году», — говорится в сообщении.

При этом обязательным основанием для его генерации будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, отображаемом в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ). То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСОЗ — скачать сертификат не смогут.

Отмечается, что соответствующие изменения были одобрены правительством (согласно особенностям постановления КМУ № 1236 от 09.12.2020 года). «На сегодняшний день у нас более 400 тысяч украинцев болеют COVID-19 и имеют подтвержденный врачом диагноз. Для них мы запускаем новый вид документа — цифровой COVID-сертификат на основании выздоровления. Сгенерировать его можно в приложении или на портале „Дія“ через 15 дней после подтверждения врачом диагноза COVID-19 в электронной системе здравоохранения. Документ будет доступен для генерации и действителен в течение 90 дней. Получить его можно будет не больше двух раз в год при наличии подтвержденного и внесенного врачом в электронную систему диагноза COVID-19», — прокомментировала заместитель министра по цифровому развитию Мария Карчевич.

Новый COVID-сертификат будет двух видов:

внутренний — для использования внутри страны в условиях «желтого» и «красного» уровней эпидопасности;

международный — для пересечения границы 45 стран, которые входят в Доверительную сеть е-здоровья ЕС (список стран здесь — https://bit.ly/3bCHedl) (с учетом требований, устанавливаемых каждой страной).

В Минздраве напомнили, что все, кто переболел COVID-19, на 28-й день после первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2 могут безопасно вакцинироваться.

Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США свидетельствуют о том, что не вакцинированные от коронавируса люди имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма «Дельта», чем вакцинированные. Риск заболеть у невакцинированных в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.

Напомним, COVID-сертификат можно получить даже в случае нарушения интервала между прививками. В Минздраве отметили, что 2 дозы вакцины, даже введенные с нарушением рекомендованного интервала, дают лучшую защиту, чем одна.