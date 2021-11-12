В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о планах РФ по вторжению в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о «планах РФ по вторжению на территорию Украины».

«Подобные заголовки — не что иное, как пустое и безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы», — сказал он журналистам.

«Это уже не первая публикация, не первое заявление США о том, что они обеспокоены передвижением наших вооруженных сил на территории РФ. Неоднократно мы на это говорили, что передвижение наших вооруженных сил на нашей территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, РФ ни для кого не представляет угрозу», — указал Песков.

Напомним, ранее в западных СМИ появилось несколько публикаций о том, что Россия стягивает войска к украинской границе.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия, возможно, стремится «продвинуться дальше» в Украину.