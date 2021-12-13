Культовые очки рей бен: правила и особенности выбора

Очки от Ray-Ban позволяют создавать стильные образы, менять имидж. Они универсальны и подходят мужчинам и женщинам. Можно носить как с деловым костюмом, так и с повседневными вещами из гардероба.
Купить оригинальные очки ray banco для себя или в подарок доступно в интернет-магазине. Главное учитывать некоторые правила при подборе модели, чтобы этот аксессуар стал самым любимым, подчёркивал достоинства лица и маскировал недостатки.
Компания предлагает широкий ассортимент моделей на любой вкус: для любителей классики и модных трендов, экстравагантности. Производитель активно развивается во всех направлениях, совершенствует качество товара, экспереиентирует с внешним видом. Поэтому подобрать модель по своему запросу не представляет труда.
Как толтко вопрос с формой оправы решён, нужно переходить к цвету. Надежно защищает от солнца чёрный оттенок, но он визуально старт. Девушкам со светлыми волосами и персикового оттенка кожей подходят изделия в коричневом, жёлтом и красном тоне. Для представительниц холодного цветотипа рекомендуется остановить свой выбор на металлике, зелёных и синих вариантах.
Это может показаться не привычным и странным, но очки от рей бен различаются по размерам:
Миниатюрным девушкам подходят самые маленькие размеры. Стандарт — для среднестатистического телосложения. Для мужчин преимущественно большой размер, как и любителям оверсайз.
Если вы заказываете товар онлайн и не имеете возможности его примерить, приобритите сантиметровую ленту и сделайте замеры:
Исходя из этих данных подбирайте приемлемый вариант. Если хотите сделать близкому человеку подарок, закажите в стандартном размере 58.
Компания Ray-Ban выпускает целую серию солнцезащитных очков для детей, которую рекомендуют офтальмологи. Детские товары отвечают самым строгим стандартам качества, надежно справляются со своей функцией защиты от ультрафиолета, поэтому используются на пляже, в открытых игровых зонах, в путешествиях. Очки лёгкие по весу, поэтому комфортеы в носке. Аксессуар устойчив к повреждениям, ведь изготовлен из износостойких материалов.
Первая детская коллекция вышла в свет в начале 2000-х годов. С тех пор ассортимент ежегодно обновляется и расширяется. Большинство моделей являются копиями взрослых изделий, поэтому так популярны у детей, которые стремятся быть похожими на родителей.
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