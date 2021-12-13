Войти
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
соседи
Путин назвал распад СССР трагедией и распадом России
Трамп расстроен тем, как Байден провел видеосаммит с Путиным
позиция
Трамп расстроен тем, как Байден провел видеосаммит с Путиным

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Культовые очки рей бен: правила и особенности выбора

131
Культовые очки рей бен: правила и особенности выбора

Очки от Ray-Ban позволяют создавать стильные образы, менять имидж. Они универсальны и подходят мужчинам и женщинам. Можно носить как с деловым костюмом, так и с повседневными вещами из гардероба.

Купить оригинальные очки ray banco для себя или в подарок доступно в интернет-магазине. Главное учитывать некоторые правила при подборе модели, чтобы этот аксессуар стал самым любимым, подчёркивал достоинства лица и маскировал недостатки.

Как выбрать?

Компания предлагает широкий ассортимент моделей на любой вкус: для любителей классики и модных трендов, экстравагантности. Производитель активно развивается во всех направлениях, совершенствует качество товара, экспереиентирует с внешним видом. Поэтому подобрать модель по своему запросу не представляет труда.

Как толтко вопрос с формой оправы решён, нужно переходить к цвету. Надежно защищает от солнца чёрный оттенок, но он визуально старт. Девушкам со светлыми волосами и персикового оттенка кожей подходят изделия в коричневом, жёлтом и красном тоне. Для представительниц холодного цветотипа рекомендуется остановить свой выбор на металлике, зелёных и синих вариантах.

Это может показаться не привычным и странным, но очки от рей бен различаются по размерам:

  • ширина стекла;
  • объем элемента на переросице;
  • длина у дужки.

Миниатюрным девушкам подходят самые маленькие размеры. Стандарт — для среднестатистического телосложения. Для мужчин преимущественно большой размер, как и любителям оверсайз.

Если вы заказываете товар онлайн и не имеете возможности его примерить, приобритите сантиметровую ленту и сделайте замеры:

  • какую ширину очков хотите;
  • длину предполагаемого заушника;
  • ширина переносицы.

Исходя из этих данных подбирайте приемлемый вариант. Если хотите сделать близкому человеку подарок, закажите в стандартном размере 58.

Для детей

Компания Ray-Ban выпускает целую серию солнцезащитных очков для детей, которую рекомендуют офтальмологи. Детские товары отвечают самым строгим стандартам качества, надежно справляются со своей функцией защиты от ультрафиолета, поэтому используются на пляже, в открытых игровых зонах, в путешествиях. Очки лёгкие по весу, поэтому комфортеы в носке. Аксессуар устойчив к повреждениям, ведь изготовлен из износостойких материалов.

Первая детская коллекция вышла в свет в начале 2000-х годов. С тех пор ассортимент ежегодно обновляется и расширяется. Большинство моделей являются копиями взрослых изделий, поэтому так популярны у детей, которые стремятся быть похожими на родителей.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016