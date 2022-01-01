В Украине за минувшие сутки на пожарах погибли 12 человек

В Украине в праздничный период возросло количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой, или неосторожным обращением с огнем, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Всего за прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине возникло 125 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмированы еще 4 человека», — указывается в сообщении.

Отмечается, что с 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия, в системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.