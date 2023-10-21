Буданов: Безпосередня участь у бойових виходах іноді необхідна

Безпосередня участь у бойових виходах іноді необхідна, оскільки присутність керівника підбадьорює та мотивує бійців.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на фільм Дмитра Комарова "Рік Харківщина".
"Іноді вона (присутність - ред.) обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців - ред.)", - заявив Буланов.
Відповідаючи на запитання про те, чи виправдано ризик втратити главу розвідки під час війни, він наголосив, що це питання суто риторичне.
"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного не має, значить були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона правильна", - додав глава ГУР Міноборони України.
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