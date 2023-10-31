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росія скасувала безвізовий режим з Україною

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москва повідомила про припинення дії угоди про безвізові поїздки громадян росії та України. Відповідну заяву МЗС країни опубліковано на інтернет-порталі правової інформації.

Уточнюється, що документ втратив чинність із 1 січня поточного року. Він був підписаний у москві 16 січня 1997-го.

Нагадаємо, Україна запровадила візовий режим з росією з 1 липня 2022 року. Тепер російський громадянин не може потрапити до України без відповідної візи в закордонному паспорті.

росіяни на території своєї країни можуть звернутися за візами у восьми містах до центрів VFS Global.

За новими правилами росіяни не можуть без запрошення приїхати до України. Для в'їзду також потрібні закордонний паспорт та ксерокопія паспортних даних приймаючої сторони. З собою необхідно мати суму, що дорівнює 20 прожитковим мінімумам на місяць – 52 тис. грн. росіяни, які в'їхали до 1 липня, мають бути зареєстровані за місцем проживання та можуть залишатися в країні до 90 днів.

Візи не зможуть отримати росіяни, які перебувають у списку санкцій.

Україна, росія, безвіз
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