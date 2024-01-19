Бойко: Лише за 2023 рік українці заборгували за електроенергію 7,7 млрд грн

За час повномасштабної війни українці заборгували за електроенергію 15 мільярдів гривень, при чому 7,7 млрд грн – лише за 2023 рік.
Про це повідомив Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго", у інтерв'ю виданню ExPro.
За його словами, це дуже велика сума, а лідерами серед боржників є, як не дивно, Київ та Київська область. Також серед рекордсменів Дніпропетровська та Харківська області.
"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", – зауважив Бойко.
Він сподівається, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені для боржників сприятиме зменшенню боргів та спонукатиме українців вчасно сплачувати за комунальні послуги.
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