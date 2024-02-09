Зеленський: Новопризначений головнокомандувач ЗСУ має представити детальний план дій на 2024 рік

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський має представити детальний план дій ЗСУ на 2024 рік.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.
Зеленський призначив Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ. Президент відразу заявив про те, що очікує від нового військового керівництва.
Зокрема, Сирський має представити реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік, у якому буде враховано реальну ситуацію на полі бою зараз і перспектив.
Окрім того, кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Зеленський вважає, що має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.
Згадав Зеленський і за Авдіївку.
"Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні", - сказав президент.
На його думку, нове керівництво має виправити надмірну та невиправдану чисельність у штабах. А також продумати та побудувати в армії дієву систему ротацій. Президент вважає, що за основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних Сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система.
"Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії. У структурі Збройних Сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач", - сказав Зеленський.
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