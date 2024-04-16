МОЗ запускає проєкт, спрямований на розширення послуг із профілактики для людей, які живуть із ВІЛ

Проєкт "REACH 95: Доступність якісних послуг з ВІЛ в закладах охорони здоровʼя України" охопить 268 медзакладів у 16 регіонах України. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

П'ятирічний проєкт спрямований на розширення послуг із профілактики для людей, які живуть із ВІЛ, та збільшенню точок самотестування поза медзакладами. Зазначається, що він відповідає цілям Державної стратегії та міжнародним стандартам щодо досягнення контролю над епідемією ВІЛ до 2030 року та має покращити доступ до високоякісних послуг людям, які живуть з ВІЛ.

«Стратегія протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам передбачає створення та функціонування ефективних, інноваційних, гнучких систем надання якісних і доступних послуг із профілактики, виявлення, діагностування та лікування цих хвороб», - зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він додав, що у рамках проєкту планується масштабувати послуги з доконтактної профілактики та збільшення можливостей для реалізації послуги з самотестування на ВІЛ на рівні громад: як за допомоги немедичних працівників, так і за допомоги віртуального пошуку найближчих місць, де можна пройти тестування або отримати набір для самотестування.

У 2023 році профілактика, діагностика та лікування ВІЛ-інфекції були доступні пацієнтам у 322 медзакладах по всій країні. На 2024 рік договори із НСЗУ на забезпечення медичних послуг для пацієнтів із ВІЛ уклали 367 закладів охорони здоров’я. Обсяг послуг з тестування на ВІЛ у 2023 році збільшився на 39,6% (до 2 250 940 осіб проти 1 612 841 у 2022 році). При цьому майже вдвічі зросла кількість обстежень за допомогою швидких тестів (до 1 257 646 проти 647 949 у 2022 році).

Частка позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекцію по країні 2023 року склала 0,63% (проти 1% у 2021 та 2022 роках). Загалом, впродовж 2023 року виявлено та офіційно зареєстровано 11 658 випадків ВІЛ-інфекції (проти 12 212 випадків у 2022 році).

Національна програма доконтактної профілактики (ДКП) безоплатно забезпечує антиретровірусними препаратами людей, які мають високий ризик інфікування ВІЛ. Послуга доступна у визначених медзакладах у кожному регіоні. За результатами 2023 року, програма ДКП охопила 13 147 людей (на 4 072 більше порівняно з 2022 роком). У 2023 році нею скористались 41% чоловіків, які мають секс із чоловіками; 19% людей, які приймають ін’єкційні наркотики; 1% людей, які надають сексуальні послуги за винагороду.

У МОЗ додають, що антиретровірусна терапія є одним із вирішальних факторів впливу на зменшення ризику передавання вірусу та зниження захворюваності й смертності, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією серед людей, які живуть із ВІЛ. Станом на 1 січня 2024 року в Україні 118 348 людей, які живуть з ВІЛ, отримують антиретровірусну терапію.