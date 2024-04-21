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ПФУ: В Україні з 1 квітня працюючим пенсіонерам проводять перерахунок пенсій

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З 1 квітня працюючим пенсіонерам проводять перерахунок пенсій в Україні. Вже орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

"З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки", - йдеться в повідомленні.

Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

"Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії, не змінюється", - зазначили спеціалісти.

Якщо після призначення чи попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам - 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів - до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку.

ПФУ
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