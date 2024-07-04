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Укренерго: В Україні графіки відключень світла можуть бути послаблені

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В Україні графіки відключень світла будуть послаблені. Це може статися після 20-х чисел липня.

Про це заявив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Першого".

"Ситуація буде до 20-х чисел липня приблизно на тому ж рівні, яка є сьогодні. З 20-х чисел липнями плануємо вихід в роботу з ремонтів низки установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків", - заявив він.

Бойко додав, що дефіцит електроенергії після 20-х чисел липня залишиться.

"Звичайно, дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим, ніж той, який є на сьогоднішній день", - заявив він.

Укренерго, Бойко
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