Зеленський: Україна готує нові санкційні рішення, які обмежать російську федерацію

Президент Володимир Зеленський у зверненні заявив, що Україна готує нові санкційні рішення, які обмежать російську федерацію.

Про це йдеться у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Президента, передає Укрінформ.

Зеленський подякував партнерам – «усім тим, хто зробив тиждень результативним у санкціях проти росії та осіб, що з нею повʼязані».

«Щотижня це повинно відчуватись – що санкції дійсно працюють і кожен, хто намагається їх якось обійти, отримує відповідь світу», - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна готує нові рішення, які обмежать російську державу.

«Я дякую за нові оборонні пакети для України. Є цього тижня американський пакет. Ракети для «Стінгерів», снаряди для «Хаймарсів», артилерія – 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир», - наголосив Зеленський.