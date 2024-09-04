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ЄС планує ввести плату за безвізові в'їзди

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До весни 2025 року у ЄС планують ввести в дію збір за безвізові в'їзди.

Як пояснила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, йдеться про систему ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Після цього люди, які подорожують, повинні будуть сплатити 7 євро раз на три роки для авторизації поїздок.

"Ми плануємо, що ETIAS буде готова до введення в експлуатацію навесні 2025 року", – сказала Гіппер.

Із листопада цього року у ЄС має запрацювати система системи в'їзду-виїзду (Entry-Exit System, EES). Вона замінить ручне проставлення штампів у закордонних паспортах на електронну базу.

Комісарка ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон називала датою старту системи 10 листопада.

"Для системи в'їзду-виїзду більше не буде ручного паспортного контролю, і це також прискорить використання електронних перевірок", – зауважила речниця Єврокомісії.

Тепер Єврокомісія очікує на початку вересня декларацію готовності країн-членів ЄС щодо таких нововведень. Тоді буде можливість підтвердити запуск систем.

Євросоюз, безвіз
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