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Зеленський: Ми знаємо, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів не стали критичними для України

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Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для неї, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", – заявив президент.

Інших деталей голова держави не повідомив.

Зеленський напряму не називає держави-експортери, але такі обмеження на безпілотники з 1 вересня ввела Китайська народна республіка (про рішення було оголошено ще 31 липня, але набуло чинності воно з початком осені).

Так, Міністерство торгівлі КНР заборонило експорт цивільних дронів з метою використання у військових цілях – карати порушників мають штрафами у 5-10 обсягів обороту експортера, який підпадає під заборону, але не менше ніж на 500 000 юанів (2,8 млн грн).

Зеленський, дрони
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