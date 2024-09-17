Зеленський: Ми знаємо, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів не стали критичними для України

Україна знає, як зробити, щоб обмеження на компоненти для дронів від найбільших держав-експортерів не стали критичними для неї, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив після засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", – заявив президент.
Інших деталей голова держави не повідомив.
Зеленський напряму не називає держави-експортери, але такі обмеження на безпілотники з 1 вересня ввела Китайська народна республіка (про рішення було оголошено ще 31 липня, але набуло чинності воно з початком осені).
Так, Міністерство торгівлі КНР заборонило експорт цивільних дронів з метою використання у військових цілях – карати порушників мають штрафами у 5-10 обсягів обороту експортера, який підпадає під заборону, але не менше ніж на 500 000 юанів (2,8 млн грн).
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