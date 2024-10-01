Українці визначились з найбільшою проблемою під час пошуку роботи, - опитування

Більшість українців стикаються із низьким рівнем заробітних плат під час пошуку роботи.
Таку проблему відзначили 56,3% респондентів. Результати соціологічного опитування, який проводився з 6 по 12 червня, опублікував Центру Разумкова.
51,9% опитаних заявили про відсутність вакансій за своєю спеціальністю.
34% вважають, що не мають потрібних навичок, яких очікують роботодавці.
Проблеми з активним пошуком роботи або зневіра у його результатах турбують меншість респондентів - відповідно 11,1% та 12,9%.
Небажання працювати як причину жоден учасник опитування не вказав.
Серед незайнятих українців 77,9% активно шукають роботу, 16,4% не займаються пошуком, а 5,7% не змогли відповісти на це питання.
74,2% респондентів повідомили, що отримують лише офіційну зарплату на основі трудового договору чи запису у трудовій книжці.
12,6% працюють офіційно, але частково отримують заробіток "у конверті". 8,8% опитаних працюють неофіційно.
Опитування проводилося з 6 до 12 червня серед 2016 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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