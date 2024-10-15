Зеленський: Станом на сьогодні держава закупила та поставила на фронт мільйон дронів українського виробництва

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сьогодні, 14 жовтня, розповів про ситуацію з постачанням дронів на фронт. За його словами, до цього залучені як держава, так і волонтери. За словами президента, станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт.
«Була доповідь Олександра Камишіна щодо нашого виробництва, виробництва вітчизняного та постачання в армію. Станом на сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт та поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує», – розповів президент.
Зеленський подякував кожному й кожній, «хто робить нашу армію технологічною: усім українським виробникам, усьому нашому державному сектору, усім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні».
«Ми будемо й надалі нарощувати це постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів. Дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!», – сказав президент України
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