Умєров: Підписали угоду з Німеччиною про негайні дії з посилення системи ППО України

Україна і Німеччина підписали угоду про негайні дії з посилення системи протиповітряної оборони України.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України", - зазначив він.

За словами Умєрова, угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

До проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди і Данія.

Умєров подякував Німеччині за ініціативу, а також всім країнам-учасницям за потужний внесок у безпеку України.