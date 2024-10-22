Умєров розповів про таємні переговори з росією у 2022 році

Після початку повномасштабної війни у 2022 році між Україною та росією відбулися таємні переговори, які зокрема, стосувалися "зернової угоди".
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post.
За його словами, в результаті переговорів сторони досягли згоди щодо гуманітарного коридору, що дозволило вивезти з окупованих росією українських територій близько 400 тисяч людей.
Крім того, у результаті такого непрямого діалогу Україна та росія погодили обмін військовополоненими, політв'язнями та пораненими солдатами.
А підсумком переговорів "зернова угода", яка дозволила експортувати українське зерно Чорним морем і згодом була порушена росією.
Умєров додав, що США "завжди були в курсі" цих контактів, оскільки Україна постійно проводила консультації по усіх напрямках.
Як відомо, навесні 2022 року українська та російська делегації вели переговори щодо умов для завершення війни у білорусі та Туреччині. рф вимагала, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО, а також хотіла значного послаблення української армії.
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