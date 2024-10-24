Серед українців зросла кількість прихильників мирних переговорів з росією, - опитування

За останній рік кількість прихильників мирних переговорів з росією серед українців зросла. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Зазначається, що рік тому 21% опитаних вважали, що переговори з росією "це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз", а 63% були не згодні з цим.

У вересні 2024 року частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні.

Тих, хто погоджується з судженням "переговори з росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року", також стало більше. Частка таких зросла з 25% до 37%. Разом з тим, з 61% до 41% знизилася частка тих, хто з цим не згоден.

Поменшало тих, хто вважає, що "переговори з росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік" (їх частка зменшилася з 61% до 49%, не згодні відповідно 24% і 29%).

Опитування було проведене серед 2016 респондентів з 20 по 26 вересня 2024 року 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії.