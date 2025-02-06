МО України закупило та поставило військовим взуття на загальну суму понад 3 млрд гривень

Міністерство оборони України у 2024 році виконало масштабний план із забезпечення військовослужбовців необхідним взуттям, закупивши та поставивши різних моделей взуття на загальну суму понад 3,1 млрд гривень.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
У відповідності до основних категоріїв взуття були поставлені:
За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського, забезпечення військовослужбовців якісним взуттям є одним із завдань міністерства. Розширення кількості виробників та затвердження нових зразків-еталонів формує не тільки здорову конкуренцію, а й оптимізує витрати державного бюджету.
Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони постійно працює над покращенням якості речового забезпечення. Наразі ведеться робота над удосконаленням тактико-технічних характеристик спеціального взуття, зокрема змін до технічної специфікації кросівок.
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