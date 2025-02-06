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МО України закупило та поставило військовим взуття на загальну суму понад 3 млрд гривень

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Міністерство оборони України у 2024 році виконало масштабний план із забезпечення військовослужбовців необхідним взуттям, закупивши та поставивши різних моделей взуття на загальну суму понад 3,1 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відповідності до основних категоріїв взуття були поставлені:

  • черевики літні – на суму більш ніж 1,5 млрд грн.;
  • черевики з високими берцями зимові – на суму понад 1,1 млрд грн.;
  • інше взуття – на суму приблизно 0,5 млрд грн.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського, забезпечення військовослужбовців якісним взуттям є одним із завдань міністерства. Розширення кількості виробників та затвердження нових зразків-еталонів формує не тільки здорову конкуренцію, а й оптимізує витрати державного бюджету.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони постійно працює над покращенням якості речового забезпечення. Наразі ведеться робота над удосконаленням тактико-технічних характеристик спеціального взуття, зокрема змін до технічної специфікації кросівок.

Міноборони, взуття
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