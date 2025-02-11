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Financial Times: рф визнає, що тиск Заходу заважає залучати країни колишнього Радянського Союзу до тіснішої співпраці

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Уряд рф визнав, що тиск Заходу заважає росії залучати країни колишнього Радянського Союзу до тіснішої співпраці та налагодити економічні зв’язки з Глобальним Півднем.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт російського уряду.

Амбіції москви, йдеться у документі, полягають у тому, щоб відновити свій доступ до світової торгівлі, поставивши росію в центр євразійського торговельного блоку, який буде прагнути конкурувати зі сферами економічного впливу США, ЄС і Китаю.

росія розглядає створення такого блоку в якості важливого довгострокового проєкту, який переживе будь-які переговори із Заходом щодо майбутнього України, щоб допомогти зміцнити свою позицію на «глобальній арені», йдеться у звіті.

При цьому в російському уряді визнали, що західні країни успішно погрожували центральноазіатським країнам дотримуватися санкцій за допомогою «політики батога й пряника», пропонуючи їм доступ до глобальних ринків, транспортних коридорів і ланцюжків поставок, які обходять москву.

Союзники росії тим часом отримали вигоду від санкцій, витісняючи російський бізнес за межі своєї юрисдикції, взявши під контроль імпортні та експортні потоки та перенісши виробництво з росії, йдеться у звіті. Країни Центральної Азії також вимагали додаткові комісії, щоб компенсувати ризики порушення санкцій. І користуються вразливістю росії та прагнуть інтегруватися без росії в такі групи, як Організація тюркських держав. Нації регіону «змінили свій світогляд», «переосмисливши колективну історію», просуваючи англійську як другу мову замість російської та переходячи на західні освітні стандарти, а також відправляючи свою еліту навчатися на Заході.

Розвиток Євразійського економічного союзу, до якого входять росія, білорусь, Вірменія, Казахстан і Киргизстан, також бореться з «системними проблемами», йдеться у звіті. Серед них: ризики санкцій, використання різних платіжних систем після того, як західні країни виключили росію з системи обміну повідомленнями Swift, і валютний контроль, який москва запровадила, щоб допомогти подолати наслідки санкцій.

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