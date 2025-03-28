Зеленський: Кількість пропозицій щодо відправлення в Україну військових контингентів зростає

Президент Володимир Зеленський заявив про зростання кількості пропозицій з боку лідерів різних країн щодо відправлення в Україну своїх військових контингентів у межах можливої миротворчої місії.
Про це Зеленський сказав під час пресконференції за підсумками засідання "Коаліції охочих".
"Є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше <...> Таких країн стає більше", — заявив український лідер.
За його словами, пропозиції стосуються як відправлення наземних військ, так і забезпечення підтримки можливої миротворчої місії в небі та на морі, а також у питанні протиповітряної оборони.
Зеленський додав, що за сім-десять днів відбудеться нова зустріч, яку раніше анонсував президент Франції Еммануель Макрон. На ній буде представлена базова стратегія щодо розміщення військових контингентів інших країн.
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