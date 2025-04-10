Шмигаль: Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
"Україна виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
За його словами, у 2024 році Україна також досягла особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів.
"Вкотре демонструємо, що здатні пройти шлях до членства в Євросоюзі швидко та ефективно. Вже цього року прагнемо відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію", - додав він.
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