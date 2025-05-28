ОГТСУ і Gaz-System продовжили угоду про гарантовані потужності для транспортування газу з Польщі до України

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) разом з польським оператором Gaz-System продовжили угоду про гарантовані потужності для транспортування газу з Польщі до України до жовтня 2026 року. Про це повідомила пресслужба української компанії.
Щоденні обсяги транспортування становлять 6,0 млн куб. м за температури 0°C і 6,4 млн куб. м за температури +20°C.
Це дає річну потужність до 2,2-2,3 млрд куб. м газу.
В.о. генерального директора Владислав Медведєв пояснив, що угода важлива для енергетичної безпеки, бо забезпечує Україні доступ до світових постачань зрідженого природного газу (LNG) через польські термінали.
Крім того, це дозволяє Україні використовувати свої підземні газові сховища та брати участь у балансуванні газового ринку, що може приносити додаткові доходи.
Україна також імпортує газ через Угорщину (обсяг гарантованих потужностей – 9,8 млн куб. м), Словаччину (обсяг гарантованих потужностей – 9,8 млн куб. м) і збирається – з Румунії і Молдови через Трансбалканський газопровід (обсяг гарантованих потужностей – 3 млн куб. м).
Наявність диверсифікованих газових маршрутів необхідна для забезпечення України газом, якщо в цьому буде необхідність. А зараз така необхідність є, тому що Україна вийшла з опалювального сезону з історично низькими запасами газу.
За даними колишнього глави ОГТСУ Сергія Макогона, трейдери на червень бронюють значні обсяги на всіх основних маршрутах: із заходу — через Угорщину та Словаччину, а також із півночі — через Польщу.
"Однак, щоб досягти цілі — накопичити 13,6 млрд куб. м (з врахуванням 4,6 млрд куб. м буферного газу) у ПСГ до 1 листопада, щоденні обсяги імпорту потрібно збільшити щонайменше у два рази. Головною проблемою у збільшенні імпорту наразі є дефіцит коштів у Нафтогазу, а не брак ресурсу: газ в Європі є, і ціни залишаються на прийнятному рівні", – написав Макогон у Facebook.
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