ГУР: росія виробляє понад 5 тисяч дронів щомісяця

Щомісячне виробництво далекобійних безпілотників у росії перевищує 5 тис. одиниць, з них приблизно половина – справжні дрони типу Shahed-136/Герань-2, а інші – дрони-імітатори.

Таку інформацію надала пресслужба ГУР Міноборони на запит Forbes.ua.

Станом на кінець травня 2025 року, щомісячні темпи виготовлення Шахедів у рф становлять приблизно 2,7 тис. одиниць. Паралельно випускається близько 2,5 тис. імітаторів ударних безпілотників типу Гербера.

Ці дані свідчать про суттєве нарощення виробничих потужностей – у п’ять разів порівняно з літом 2024 року. Тоді йшлося про 500 Шахедів на місяць. До грудня 2024 року, за припущенням Defense Express, цей показник міг зрости до 2 тис. дронів щомісячно.

Імітаційні БпЛА росія почала застосовувати в атаках на Україну з осені 2024 року, використовуючи їх одночасно з бойовими Шахедами.

Такі дрони зазвичай виготовляють із недорогих матеріалів, вони або не мають бойової частини, або несуть мінімальний заряд. Основні їхні функції – навантаження української системи ППО та виконання розвідувальних завдань.

Масштаби використання дронів росією значно зросли із початку 2025 року. За період із січня до травня було випущено майже 13 тис. Шахедів та їхніх імітаторів.

Інтенсивність атак змінювалась циклічно: місяць – фіксувалося приблизно 2,5 тис. дронів, наступні два – до 4 тис., потім знову 2,5 тис., а далі – 4 тис.

У модифікованій версії Шахедів зразка 2025 року відзначається зростання кількості китайських електронних компонентів у навігаційних системах і водночас зменшення частки західних елементів.

Також ці дрони стали стійкішими до дії засобів радіоелектронної боротьби. Одним із можливих рішень цієї проблеми може стати використання турелей з елементами штучного інтелекту.