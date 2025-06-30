Україна долучилась до європейських санкцій проти росії та Ірану

Україна повністю долучилась до кількох пакетів санкцій Європейського Союзу проти Росії та всіх обмежень проти режиму в Ірані.
Про це у вечірньому зверненні в неділю заявив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".
За словами глави держави, українські інституції почали виконувати рішення РНБО України щодо синхронізації санкції Європи та українських санкцій.
"Повністю синхронізовані 13-й та 14-й пакети санкцій ЄС. Це тепер будуть на 100% також санкції України… Так само на 100% синхронізуємо пакет санкцій ЄС щодо режиму в Ірані", – оголосив він.
Зеленський пообіцяв, що Україна продовжить роботу щодо синхронізації санкцій.
"Я очікую від всіх наших інституцій у державі швидкого руху", – додав президент.
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