Шмигаль домовився з керівником Rheinmetall Group прискорити спільні оборонні проєкти

114

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів переговори з керівником німецького концерну Rheinmetall Group Арміном Паппергером, під час яких сторони обговорили прискорення спільних оборонних проєктів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Міноборони.

"Це наш давній і важливий партнер. Маємо зразкову співпрацю в трьох напрямках: бронетехніка, боєприпаси, системи ППО", – зазначив Шмигаль.

Особливу увагу під час розмови було приділено розвитку проєктів безпосередньо в Україні, зокрема будівництву заводу з виробництва артилерійських снарядів. За словами Шмигаля, сторони обговорили ключові етапи та робочі питання, а реалізація проєкту йде за планом.

"Рухаємося за планом. Визначив покращену механіку координації. Працюємо разом чітко і швидко", – наголосив очільник Міноборони.

Він також додав, що Україна цінує цю співпрацю та активно залучає оборонні компанії з усього світу для створення виробництв і дослідницьких центрів на своїй території, щоб збудувати силу, що "зупинить агресію і забезпечить стійкий мир".

Нагадаємо, у червні 2024 року АТ "Укроборонпром" і німецький концерн Rheinmetall запустили в Україні перший спільний цех. Він вироблятиме і ремонтуватиме техніку німецьких зразків. Також Rheinmetall отримав замовлення від уряду України на будівництво заводу для виготовлення боєприпасів.

В середині лютого 2025 року найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора росії.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер заявив, що темпи будівництва заводу боєприпасів в Україні просуваються не так швидко через "бюрократичні бар'єри", але його потужності будуть удвічі більшими, ніж раніше очікувалося.

Керівник Rheinmetall також розповів, що в Україні першим почав працювати завод із ремонту техніки. У 2026 році планують відкрити завод із виробництва боєприпасів, а третім підприємством має бути завод з виробництва зенітних систем.

