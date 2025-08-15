Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Через відключення мобільного інтернету у росії збільшився попит на готівку, - ЗМІ

175

Перебої з мобільним інтернетом у росії спровокували рекордний попит на готівку. За останні два місяці з банківської системи країни-агресора було виведено понад пів трильйона рублів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Як пише видання, за такого темпу банки швидко перейдуть від профіциту до дефіциту ліквідності.

За даними Альфа-банку, тільки за останній тиждень з банків пішло ще 121 млрд рублів, а з початку червня - понад 500 млрд. Попит на "кеш" уже перевищує звичайний сезонний рівень.

центробанк пояснює це "бажанням населення і бізнесу створити запас готівки" на тлі новин про нові правила моніторингу платежів і тимчасові відключення інтернету в низці регіоні.

Місцями режим сам радить знімати гроші - наприклад, у Примор'ї та окупованому Севастополі, де обмеження зв'язку запроваджують у разі загрози атак безпілотників.

"губернатор" окупованого Севастополя михайло развожаєв прямо закликав городян мати при собі "достатній запас готівки", оскільки термінали, банкомати і банківські додатки в такі моменти можуть бути недоступні.

Нерівномірний розподіл ліквідності змушує частину банків позичати у цб за вищими ставками і навіть під заставу неринкових активів. При цьому інші кредитні організації нарощують депозити в цб.

Сезон відпусток також підстьобнув попит на готівку - за кордоном російські картки часто не працюють. На 13 серпня профіцит ліквідності банківської системи оцінено в 1,3 трлн рублів, але регулятор прогнозує перехід до дефіциту вже у 2025 році (від 1,1 до 1,9 трлн).

Експерти попереджають: подальше зростання попиту на готівку прискорить перехід банків до дефіциту ліквідності. цб при цьому щодня продає валюту в рамках операцій з фнб (так званий фонд національного добробуту росії), вилучаючи рублі з ринку.

Влада шукає рішення для збереження доступу до безготівкових розрахунків у разі обмеження зв'язку. Мінцифри погодило з операторами "білий список" сервісів - банківські додатки, маркетплейси, служби доставки, таксі - доступ до них можна буде отримати через captcha. Також планується прописати винятки для роботи банкоматів і пристроїв самообслуговування.

Окремо запроваджуються обмеження для іноземних sim-карт: у разі потрапляння в російський роумінг їх позбавлять мобільного інтернету на 5 годин, щоб унеможливити їхнє використання для управління безпілотниками.

росія, готівка, кеш
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 15 августа 2025
Четверг, 14 августа 2025
Среда, 13 августа 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023