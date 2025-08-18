Войти

ЦНС: Опалювальний сезон на ТОТ під загрозою зриву через критичну ситуацію з водою

114

На тимчасово окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою зриву. Передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях критична ситуація з постачанням води, і через це під загрозою майбутній опалювальний сезон.

«Вода в кранах зведена до мінімуму або відсутня повністю. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе. Попри обіцянки окупантів "підвозити воду", реалізувати це технічно нереально — для опалення потрібні десятки тисяч кубометрів щодня, які автоцистерни забезпечити не здатні», - передає Центр національного спротиву.

Питання забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях - у сфері відповідальності тих, хто зайняв частину держави без отримання суверенних прав.

Міжнародне гуманітарне право визначає - окупант несе повну відповідальність за забезпечення базових умов життя на тимчасово окупованих територіях, інформує ЦНС.

ЦНС
