У ПФУ розповіли, хто з пенсіонерів отримає доплати цього року

У той час як серпні для пенсіонерів України традиційно передбачена одноразова допомога до Дня незалежності, осінь 2025 року не принесе масштабної індексації пенсій, проте частина літніх українців отримає доплати, пише 24 Канал.
За даними Пенсійного фонду, надбавки нараховуватимуться автоматично для громадян похилого віку, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн:
Окремо передбачена допомога на догляд для самотніх пенсіонерів старше 80 років. Її розмір становить 944 грн на місяць (40% прожиткового мінімуму). Виплата призначається за заявою, до якої додається паспорт, медична довідка та підтвердження з Пенсійного фонду про відсутність аналогічних нарахувань.
Нагадаємо, навесні відбулася наймасштабніша за останні роки індексація пенсій: на це спрямували 67,4 млрд грн. Середня пенсія тоді зросла з 5 789 грн до 6 345 грн.
Таким чином, хоча загального перерахунку восени не буде, найбільш уразливі категорії пенсіонерів отримають адресну підтримку.
