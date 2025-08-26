Зеленський: росія намагається зірвати нашу підготовку до зими

росія намагається зірвати підготовку до зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Україні допомагають країни Європи, зокрема, Норвегія.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"росія намагається зірвати нашу підготовку до зими - завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу", - сказав глава держави.

Під час зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере він наголосив, що атаки ворога прямо впливають на життя людей та нормальні умови існування в містах і громадах.

Зеленський подякував за допомогу, яку Україна отримує від партнерів, зокрема від Норвегії. "Ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу. Прямо допомагає захищати життя людей і нормальні умови життя в наших містах, наших громадах", - зазначив він.

Президент нагадав, що минулої зими ця співпраця вже дала результат. "Минулої зими щонайменше мільйон українських сімей були з теплом завдяки нашій співпраці з Норвегією", - підкреслив Зеленський.

Глава держави заявив, що й у новому опалювальному сезоні виклики залишаються серйозними.

"Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу, дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії", - сказав президент.