Аналітик: В Україні зросла вартість зернових культур

Вартість зернових культур в Україні зросла протягом останнього місяця. Це стосується усіх показників, крім двох, зокрема цін на кукурудзу, розповідає аналітик Олександр Кореніцин.
Згідно з даними International Grains Council, наприкінці серпня 2025 вартість пшениці становить:
Тоді як у липні 2025 р. вартість пшениці становила:
“Вагому роль на світовому ринку відіграє виробництво пшениці в Австралії. Наразі через липневі дощі там підвищили його прогнози. Передбачається, що врожай може значно збільшитись. Щодо України, то наразі обмолочено 3 054,2 тис. га, і це становить 61% посівних площ. Уже зібрано 11 357,8 тис. т, а середня врожайність становить 32,5 ц/га”, – повідомив аналітик ринку зернових Олександр Кореніцин.
За його словами, в липні 2025 року експортовано 732,8 тис. т пшениці, здебільшого до Єгипту, Іспанії та Індонезії.
Тим часом, ЄС очікує на вищий за минулорічний урожай кукурудзи. За даними Grain Central, прогноз зберігається на рівні 60,1 млн т, що на 1% вище за показник 2024, оскільки середня врожайність може збільшитись з 6,76 т/га до 7,18 т/га.
Як повідомили оператори ринку, ціна на кукурудзу наприкінці серпня 2025 року становила:
Тоді як наприкінці липня вартість була такою:
За словами Олександра Кореніцина, в липні 2025 року експортовано 617,7 тис. т кукурудзи. Найбільшими країнами-імпортерами за цей період стали, згідно з даними Держмитниці, Туреччина, Італія і Нідерланди.
Порівняння коливання ціни на ячмінь протягом останнього місяця:
Тоді як у липні ціна на ячмінь становила:
"У липні 2025 року експортовано 263,9 тис. т ячменю, в основному до Китаю, Сирії та Лівану. Усього обмолочено 1 014,8 тис. га, що складає 74% посівних площ. Зібрано 3 572,8 тис. т, середня врожайність склала 35,200",
За даними Міністерства економіки, екології та сільського господарства, найбільше врожаю зібрано в Одеській, Миколаївській та Полтавській областях.
Загалом у липні 2025 р. експортовано 2,9 млн т зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки. Це на 6% менше, ніж попереднього місяця.