Аналітик: В Україні зросла вартість зернових культур

138

Вартість зернових культур в Україні зросла протягом останнього місяця. Це стосується усіх показників, крім двох, зокрема цін на кукурудзу, розповідає аналітик Олександр Кореніцин.

Згідно з даними International Grains Council, наприкінці серпня 2025 вартість пшениці становить:

  • Франція, FOB (20.08) – 233 USD/т (ціна зросла протягом року на $4);
  • Україна, 2 клас, CPT (21.08) для центральних областей – 209 USd/т (ціна зросла на $28 протягом року);
  • для портів – 226 USD/т (це на $33 більше, ніж рік тому).

Тоді як у липні 2025 р. вартість пшениці становила:

  • Франція, FOB (30.07) – 232 USD/т;
  • Україна, 2-ий клас, CPT (31.07) для центральних областей – 207 USD/т;
  • для портів – 221 USD/т.

“Вагому роль на світовому ринку відіграє виробництво пшениці в Австралії. Наразі через липневі дощі там підвищили його прогнози. Передбачається, що врожай може значно збільшитись. Щодо України, то наразі обмолочено 3 054,2 тис. га, і це становить 61% посівних площ. Уже зібрано 11 357,8 тис. т, а середня врожайність становить 32,5 ц/га”, – повідомив аналітик ринку зернових Олександр Кореніцин.

За його словами, в липні 2025 року експортовано 732,8 тис. т пшениці, здебільшого до Єгипту, Іспанії та Індонезії.

Тим часом, ЄС очікує на вищий за минулорічний урожай кукурудзи. За даними Grain Central, прогноз зберігається на рівні 60,1 млн т, що на 1% вище за показник 2024, оскільки середня врожайність може збільшитись з 6,76 т/га до 7,18 т/га.

Як повідомили оператори ринку, ціна на кукурудзу наприкінці серпня 2025 року становила:

  • США, FOB станом на 20.08 – 201 USD/т (ціна зросла протягом року на $17);
  • Україна, CPT (21.08) для центральних областей – 209 USD/т (вартість збільшилась на $59, порівняно з минулим роком) – це один із двох показників вартості зернових, який знизився;
  • для портів – 217 USD (+$51 за рік) – це один з двох показників вартості зернових, який знизився.

Тоді як наприкінці липня вартість була такою:

  • США, FOB (30.07) – 196 USD/т;
  • Україна, CPT (31.07) для центральних областей – 211 USD/т;
  • для портів – 223 USD/т.

За словами Олександра Кореніцина, в липні 2025 року експортовано 617,7 тис. т кукурудзи. Найбільшими країнами-імпортерами за цей період стали, згідно з даними Держмитниці, Туреччина, Італія і Нідерланди.

Порівняння коливання ціни на ячмінь протягом останнього місяця:

  • Франція, FOB станом на 20.08 – 224 USD/т (це на $30 вище, ніж рік тому);
  • Україна, CPT (21.08) для центральних областей – 192 USD/т (збільшення ціни на $54, порівняно з 2024 р.);
  • для портів – 211 USD/т (на $57 більше, ніж рік тому).

Тоді як у липні ціна на ячмінь становила:

  • Франція, FOB (30.07) – 216 USD/т;
  • Україна, CPT (31.07) для центральних областей – 191 USD/т;
  • для портів – 206 USD/т.

"У липні 2025 року експортовано 263,9 тис. т ячменю, в основному до Китаю, Сирії та Лівану. Усього обмолочено 1 014,8 тис. га, що складає 74% посівних площ. Зібрано 3 572,8 тис. т, середня врожайність склала 35,200",

За даними Міністерства економіки, екології та сільського господарства, найбільше врожаю зібрано в Одеській, Миколаївській та Полтавській областях.

Загалом у липні 2025 р. експортовано 2,9 млн т зернових та олійних культур, а також продуктів їх переробки. Це на 6% менше, ніж попереднього місяця.

