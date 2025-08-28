Войти

Кузін: При меншій кількості захворівших COVID-19 дає більшу кількість померлих

Торік в Україні майже в рівній пропорції була кількість померлих осіб від грипу та від COVID-19. Проте кількість захворівших на грип та інші ГРВІ була в рази більшою.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін в інтерв'ю в програмі "Є Розмова", передає УНН.

Кузін прокоментував, що цієї осені буде небезпечнішим – грип, чи COVID-19.

"Якщо подивитися по статистиці, то за підсумками минулого року майже в рівній пропорції в нас була кількість померлих осіб від грипу та від COVID-19. Але кількість захворівших на грип та інші ГРВІ була в рази більшою. Тобто COVID-19 дає при меншій кількості захворівших більшу кількість померлих. Рівень летальності є трохи більшим по відношенню до загальної суми і респіраторних інфекцій", - сказав Кузін.

Раніше Кузін повідомляв, що в Україні підйом захворюваності на COVID-19 очікується в кінці вересня - на початку жовтня. Мало ймовірно, що це призведе до якихось локальних протиепідемічних або обмежувальних заходів.

